Gilets jaunes : le mouvement face à la violence

Dans la région de Nice, des femmes qui occupent le rond-point depuis le 25 novembre 2018, se définissent comme pacifistes et condamnent les dernières violences. Elles ont pour objectif : canaliser les colères et éviter les débordements. Du côté du Bas-Rhin, de nombreux "gilets jaunes" cherchent à comprendre la raison de ces violences extrêmes. Ils craignent à présent que les plus radicaux puissent profiter du retard de coordination entre les multiples groupes du mouvement.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/01/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.