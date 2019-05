Gilets jaunes : le "street medic" de Belfort a récupéré ce lundi ses deux filles placées en foyer

"Plusieurs petits détails ont été montés en épingle pour justifier le placement des enfants. Cela n’a pas été maintenu car il n’y avait pas de vraie raison, au final", a estimé Jonathan Le Bris, le père, dans l'Est Républicain, alors que des dizaines de personnes étaient venues au tribunal de Grande instance de Belfort pour marquer leur soutien. "On nous a accusés que notre frigo ne marchait pas alors que seule la lumière ne marchait pas. On a des animaux à la maison. La perquisition a eu lieu à 6 h 30, et ce jour-là, le chien avait décidé de faire ses besoins dans le couloir et puis dans le balcon. Il fallait arrêter un des leaders locaux, ce fut moi", a-t-il ajouté dénonçant une fois encore une décision politique.





Dans un communiqué, le procureur de Belfort a tenu à dénoncer ce point de vue. "Certains commentateurs se sont saisis de cette situation pour faussement la présenter comme liée aux activités du père des enfants ("street medic" dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes et indépendantiste breton) et constitutive de manœuvres de pression pour l'intimider." Il a ainsi rappelé les faits qui ont conduit au placement des deux enfants résidant à Valdoie : "'état de saleté de l'appartement, odeur pestilentielle", "excréments" du chien, présence de "viande avariée" dans un des deux réfrigérateurs, "un sabre et une hache, à hauteur accessible aux enfants par escalade du bureau se trouvant à l'aplomb", "port de couches par les deux fillettes, dont l'une aura 4 ans au mois de juillet 2019 et l'autre 6 ans ce mois de mai 2019."