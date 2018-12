Gilets jaunes : les éboueurs doivent passer une fois de plus derrière les casseurs

A Paris, les violences ont éclaté dans de nombreux quartiers le 8 décembre 2018. Toute la nuit, les services de nettoyage de la ville s'activent pour dégager les bris de verre, les bennes à ordures renversées, les restes de véhicules brûlés... Malgré le travail de ces agents, les dégâts causés par les casseurs sont conséquents et nécessiteront du temps.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.