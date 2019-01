La loi anti-hooligans qui doit inspirer l'interdiction de manifester est-elle efficace ?

Le pouvoir repose uniquement entre les mains du préfet. En 2016, les interdictions administratives de stade représentaient 2/3 des interdictions, seule 1/3 étaient des décisions judiciaires. La répartition se serait toutefois rééquilibrée depuis le changement de direction à la division nationale de lutte contre le hooliganisme. "On a l'impression qu'à la justice, on privilégie la discrétion du préfet, et donc le ministère de l’Intérieur et l’Etat", analyse James Roche, qui l'assure : les abus sont nombreux.





Lui-même a été touché par une IAS de trois mois. "On m’accusait d’avoir forcé un barrage de CRS, d’être entré dans un stade sans avoir payé l’entrée", raconte-t-il. "Il se trouve que j’avais gardé mon ticket et qu’un journaliste présent sur place avait pris des photos où l’on voit que tout est calme à l’entrée, les accusations étaient ubuesques." Autre exemple : "On a eu quelqu’un qui était accusé de violences dans un stade alors qu’il était à Rome le même jour", nous dit ce responsable de l'association nationale des supporters.





Chaque citoyen a évidemment le droit de contester une IAS dont il fait l'objet. "Pour vous défendre, il faut faire appel à un avocat donc ça coûte de l’argent et puis ça ne suspend pas la mesure", rapporte le fan parisien. "Contrairement au judiciaire, les décisions administratives ne peuvent être contestées que postérieurement", précise Me Barthélemy. L'avocat estime qu'il a gagné 95% de la centaine d'affaires de ce type qu'il a porté au tribunal mais "comme le juge administratif se prononce généralement deux à trois ans plus tard, bien souvent quand la personne incriminée est innocentée, elle a déjà purgé l’ensemble de la mesure, c’est assez problématique."