Manifestante blessée à Nice : un "policier isolé" a provoqué la chute de Geneviève Legay

Emmanuel Macron avait affirmé, dans un entretien avec Nice-Matin publié lundi que "cette dame n'a(vait) pas été en contact avec les forces de l'ordre". Et d'ajouter, souhaitant "un prompt rétablissement, et peut-être une forme de sagesse" à Geneviève Legay : "Quand on est fragile, qu'on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits et on ne se met pas dans des situations comme celle-ci." Des propos qui avaient provoqué une vive polémique.