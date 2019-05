Soutien aux hôpitaux à Paris, "banquets" sur les ronds-points en région... À quoi s’attendre pour "l'acte 25" des Gilets jaunes ?

Une manifestation à Paris en "soutien aux personnels soignants" et "aux différents services de soins et d’urgence" a été déclarée en préfecture. Intitulé "Personnels Soignant et hôpitaux : état d'urgence", l’événement doit débuter à 11h30 sur le boulevard Magenta et se dispersera à 18h sur la place de la Nation. Sur le trajet, le cortège a prévu de passer par quatre hôpitaux : Lariboisière, Saint-Louis, Tenon et Saint-Antoine. Des établissements en grève, dans lesquels les salariés alertent sur leurs conditions de travail et le manque de moyens. L’un des organisateurs, Faouzi Lellouche, explique à LCI que les manifestants ne comptent pas bloquer les entrées. Ils passeront uniquement devant.





Eric Drouet, qui était de retour de sa "pause" sur les réseaux sociaux à peine deux jours après l’avoir annoncée, a notamment partagé cet événement. Mais, crée tout récemment, celui-ci ne comptabilise que près de 300 intéressés ce vendredi après-midi. Il faut dire que dans les commentaires, beaucoup regrettent que la manifestation soit déclarée. "Encore une manif déclarée vous n’en avez pas marre", lance un internaute, évoquant une "bande de mouton", quand un autre estime que "déclarer la manif ne sert à rien, en plus ça informe les forces de l’ordre de votre emplacement".