Gilets jaunes : manifester ou débattre ?

Ce samedi 19 janvier 2019, malgré le lancement du grand débat national, certains manifestants ont tout de même décidé de défiler dans les rues pour afficher leur mécontentement. Bon nombre d'entre eux hésitent toutefois entre la table des échanges avec les élus et battre le pavé. Certains "gilets jaunes" ont par contre entrepris de débattre avec leur député au cours de cet acte X de mobilisation.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.