"Acte Commun" : Gilets jaunes, Marche des solidarités et Printemps climatique défileront samedi

De prime abord, un mouvement né de la lutte contre la taxe sur les carburants et celui qui cherchent à alerter sur le réchauffement climatique ne peuvent se retrouver. Et pourtant, c'est la deuxième fois que Priscillia Ludosky se joint à des associations écologistes. Déjà le 25 février dernier, elle avait tenu une réunion publique appelant notamment à soutenir les démarches des groupes d'actions Alternatiba et ANV COP21. Cette cohésion nouvelle, c'est d'ailleurs celle qui est à l'initiative de la première pétition contre la hausse du carburant qui en parle le mieux. Selon elle, le mouvement des Gilets jaunes reprend des problématiques sur lesquelles "des associations alertent depuis des années sans être entendues". "Le mouvement des Gilets jaunes recense tout ce qui ne va pas, que ce soit en terme de démocratie, de pouvoir d’achat, d’écologie et de violences policières." Preuve que les liens se resserrent d'après cette figure historique de la convergence des luttes : les actions communes réalisées depuis le 27 décembre, comme le blocage d’un entrepôt Amazon. "Lorsque les associations pour le climat se rendent sur certaines cibles, on se rend compte que les Gilets jaunes les visaient aussi. Ce sont toujours les mêmes qui sont sur la black list." Et de conclure par un "tout est lié".





Une opinion clairement partagée par sa voisine Elodie Nace, du groupe Alternatiba Paris. Selon elle, cette alliance permettra de porter un "message commun" et de "hausser le ton contre un gouvernement qui reste sourd". Pour celle qui prône la "Marche du siècle" pour l'urgence climatique et sociale qui aura lieu samedi, il faut que manifestent côté-à-côte : "le mouvement pour le climat et les Gilets jaunes". Et d'ajouter à cette liste la Marche des solidarités qui "fait enfin la Une".