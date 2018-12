Nouvel An : les festivités seront maintenues sur les Champs-Elysées

En maintenant son programme, la mairie de Paris répond ainsi à un appel des Gilets jaunes à un rassemblement lancé sur Facebook et dont plus de 57.000 personnes se disent ce jeudi intéressés. "Parce que nos vies sont des fêtes, et ne seront plus défaite", indique le texte, les organisateurs de cet appel invitent "tous les Gilets Jaunes voulant continuer la lutte pacifiquement et de façon festive à venir sur les Champs Élysées le 31 décembre pour fêter, ensemble, le passage à la nouvelle année. Une année 2019 qui, nous en sommes sûrs, sera riche de changements et de victoires."