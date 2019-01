Gilets jaunes : nouvelles scènes de violence à Paris

L"Acte VIII" des gilets jaunes avait commencé dans le calme dans la matinée du samedi 5 janvier 2019. Mais la situation a changé en milieu d'après-midi. Des affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants ont éclaté et des gendarmes mobiles ont été violemment pris à partie, sur la passerelle Leopold-Sédar-Senghor. Le bilan des heurts a fait état de plusieurs blessés.



