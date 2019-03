Gilets jaunes : où est passé l'argent des cagnottes pour les blessés ?

Ce à quoi l’équipe de la page pour les blessés rétorque que leur porte-voix s’est "occupé de tout", avant de faire face au silence d’Éric Drouet. Elle l'interpelle en ligne : "Il t'a appelé et laissé des messages en vain, tu n'as jamais répondu... Depuis que l'association est prête tu fais le mort." Et d’ajouter un menaçant "on a les preuves". Une mise en cause à laquelle Éric Drouet n’a pas répondu. Quelques heures plus tard il a cependant indiqué sur son groupe vouloir donner à un "notaire" l’argent récolté dans la semaine. Terminant sa publication d’un dramatique : "Ça m'apprendra à vouloir aider les autres !!!"