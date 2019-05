Gilets jaunes : à quoi s'attendre ce samedi pour "l'acte 29" ?

Un événement "Dimanche Jaune" a été créé sur Facebook, appelant à une manifestation dimanche 2 juin dans Paris. Dans la description de l'événement, les administrateurs justifient leur démarche : "Il faut manifester le samedi, mais aussi le dimanche afin d'intensifier la contestation ! (...) Avec des manif' le samedi et le dimanche, c'est la victoire assurée, car on aura beaucoup plus de monde sur tout le week-end, avec tous les gens qui travaillent le samedi !" affirment-ils. "Même si on est pas très nombreux les premiers dimanches, c'est pas grave car le but est aussi de fatiguer les forces de l'ordre. S'ils bossent le samedi + le dimanche, ils vont demander des comptes au gouvernement !". Pour l'instant, un peu moins de 500 personnes disent participer à l'événement.





Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, samedi dernier pour l'acte 28, les manifestants étaient 12.500 en France, soit la plus faible participation depuis mi-novembre.