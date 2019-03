Gilets jaunes : "On est dans une guerre urbaine", un policier mis KO sur les Champs-Elysées lors de l'acte 18 témoigne

Mis KO et secouru par un de ses collègues, ce policier, présent sur presque toutes les manifestations des Gilets jaunes depuis le début du mouvement, n'avait jamais vu un tel déchaînement de violences. "Je pense que même par rapport à la fin novembre, on est monté en puissance", dit-il. Encore traumatisé parce qu'il a vécu, il se souvient que les manifestants étaient là pour en découdre et n'avaient plus peur des forces de l'ordre : "D'habitude quand vous les mettez en joue avec les LBD, il y a un phénomène de recul, là, on l'a nettement moins vu".





"On est plus dans une manifestation classique, on est dans une guerre urbaine", dit-il. "Aujourd'hui, c'est : on vient, on vient casser du flic, on vient casser de la vitrine, on vient se servir. On a croisé des gens avec des disqueuses de chantier, je veux dire, ça c'est pas des gens qui viennent manifester", déplore-t-il.