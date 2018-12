Gilets jaunes : à quoi faut-il s'attendre samedi ?

Sur les pages de Gilets jaunes, certains se disent fatigués et annoncent qu'ils resteront sur les ronds-points ce week-end. Quitte à reprendre la mobilisation nationale le 31 décembre. Pour la Saint-Sylvestre, fêtards et Gilets jaunes pourraient fouler ensemble le pavé des Champs-Élysées. Cet événement, qui rassemble déjà 7.000 personnes, propose de rester "festif et non violent", "parce que nos vies sont des fêtes, et ne seront plus défaites."