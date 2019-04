Gilets jaunes : à quoi s'attendre pour l'"ultimatum" à nouveau lancé à Paris pour ce "23e acte" ?

Suite à cette déclaration, une flopée d'événements a été créée. Et leur titre est pour le moins explicite. Le plus populaire reprend l’intitulé du "18e acte", demandant un "ultimatum 2". Vendredi matin, 18.000 personnes se disaient intéressées. C’est 2000 de plus que pour son prédécesseur. Et sur Facebook, les organisateurs l’écrivent noir sur blanc, ils appellent "tous les citoyens" à se rendre dans la capitale "de manière non pacifique et jaune".