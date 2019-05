"Gilets jaunes" : pas de manifestations à Paris pour les commémorations du 8-Mai

Les semaines se succèdent et se ressemblent pour les "gilets jaunes" à Paris. En vue des commémorations du 8-Mai, la préfecture de police a tranché : il n'y aura pas de manifestations dans certains secteurs-clés de la capitale. Elles seront interdites autour de la place de l'Etoile et dans un large périmètre incluant la place de la Concorde et le palais de l'Elysée, a annoncé la préfecture de police.





Cet arrêté préfectoral est justifié par "l'organisation de cérémonies solennelles qui ne sauraient être troublées par des manifestations revendicatives", indique la préfecture dans un communiqué. "Le contexte social actuel tendu, marqué par la récurrence de manifestations violentes durant lesquelles les forces de l'ordre sont systématiquement prises à partie par une frange radicale de manifestants", est également avancé par le préfet de police Didier Lallement.