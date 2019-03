Gilets jaunes : peut-on faire payer les manifestants violents ?

L'interdiction de manifester dans plusieurs quartiers, notamment les Champs-Élysées, fait partie des décisions prises pas le gouvernement pour empêcher le retour des casseurs. Les contrevenants seront passibles d'une amende de 135 euros. Jusqu'à présent, elle s'élevait à 38 euros. Mais cela suffira-t-il à dissuader les manifestants les plus violents ?



