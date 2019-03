Gilets jaunes : quel bilan pour le nouveau dispositif de sécurité ?

À l'issue de ce dix-neuvième samedi de mobilisation, le nombre de manifestants est en tout cas en hausse par rapport à l'acte 18, avec 40.500 manifestants, dont 5.000 à Paris, contre 32.200 le 16 mars, selon le ministère de l'Intérieur. Selon la page Facebook "Le nombre jaune", qui additionne les décomptes des organisateurs, 127.212 Gilets jaunes ont manifesté.





Selon Christophe Castaner, le calme relatif de ce samedi de manifestations par rapport au précédent est à mettre au crédit de la nouvelle stratégie de maintien de l'ordre. "Aujourd'hui, l'ordre républicain a été maintenu", s'est félicité le ministre, qui a relevé que 233 interpellations avaient eu lieu dans toute la France, ainsi que 172 placements en garde à vue et 107 verbalisations pour des personnes ayant tenté de prendre part à des rassemblements interdits. "Les bonnes consignes ont été appliquées et les résultats sont là : toutes les manifestations déclarées, à Paris comme en région, ont pu se dérouler globalement dans le calme" et les "tentatives de violences et de pillage ont pu être prévenues, empêchées, stoppées", a-t-il affirmé.