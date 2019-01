Gilets jaunes : quelle est la politique du gouvernement ?

C'est du jamais vu dans un mouvement social. Entre le 17 novembre et le 17 décembre 2018, 4 570 personnes ont été placées en garde à vue, mais seuls 823 dossiers ont été classés sans suite. Au total, 216 individus ont été incarcérés dans le cadre du mouvement des "gilets jaunes". Alors, le gouvernement cherche-t-il à utiliser la justice et les moyens de la police face aux manifestants ?



Ce jeudi 3 janvier 2019, Jennifer Knock, dans sa chronique "Les indispensables", nous décrypte la politique judiciaire et policière du gouvernement vis-à-vis des "gilets jaunes". Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 03/01/2019 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.