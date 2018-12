Gilets jaunes : quelques tensions en région

Le 17 novembre 2018, 282 000 "gilets jaunes" manifestaient dans tout le pays. Après un mois et demi de mobilisation, ils étaient 12 000 à manifester ce samedi 29 décembre 2018. Leur "acte VII" a toutefois provoqué des heurts entre manifestants et forces de l'ordre dans nos régions. À Nantes et Lille, les médias présents sur les terrains ont été particulièrement visés.



