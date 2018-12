Gilets jaunes : regards croisés sur un mouvement qui dure

Les dérapages ont fini par refroidir de nombreux Français, qui soutiennent pourtant les premières revendications des "gilets jaunes". À Montpellier par exemple, la mobilisation continue sur certains ronds-points. Le centre-ville a connu six manifestations parfois violentes. Les habitants retiennent surtout les débordements et les dix morts depuis le début du mouvement.



