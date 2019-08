Gilets jaunes, "saison 19/20" : à quoi s’attendre pour la rentrée sociale du mouvement ?

Lui-même l’admet. "Ça fait longtemps" qu’il n’avait pas remobilisé les troupes avec une vidéo. Il y a eu les vacances, et un bon nombre de manifestants s’est mis en "stand-by", constate-t-il. Mais hors de question de laisser tomber pour autant. Comme Maxime Nicolle, il mise sur une rentrée sociale massive. "Tout le monde me dit : 'J’espère que ça va reprendre au mois de septembre'", indique son compagnon de lutte dans un live Facebook, également publié le 20 août. "De plus en plus de personnes espèrent que ça va reprendre, et j’en fais partie", confie "Fly Rider". Un avis partagé dans les groupes Facebook de Gilets jaunes. "Vous êtes en forme pour cette rentrée ?", demande l’un d’eux, quand un autre lance que ce sera bien la "rentrée pour tout le monde".