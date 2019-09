Gilets jaunes, "saison 19/20" : à quoi s’attendre pour la rentrée sociale du mouvement ?

RENTRÉE JAUNE - Après un été plutôt calme, les Gilets jaunes espèrent un retour de la contestation en ce début septembre. Quelles formes va prendre cette rentrée sociale ? Des actions sont-elles prévues ? On fait le point.

On ne peut pas faire plus clair : "Gilets jaunes, ce n’est pas fini, la rentrée arrive." C’est le titre de la vidéo publiée par Eric Drouet. Après deux mois de silence, cette figure du mouvement est retournée devant sa caméra le 20 août pour promettre un retour de la contestation dès le mois de septembre. Un désir partagé dans les rangs des Gilets jaunes.

Lui-même l’admet. "Ça fait longtemps" qu’il n’avait pas remobilisé les troupes avec une vidéo. Il y a eu les vacances, et un bon nombre de manifestants s’est mis en "stand-by", constate-t-il. Mais hors de question de laisser tomber pour autant. Comme Maxime Nicolle, il mise sur une rentrée sociale massive. "Tout le monde me dit : 'J’espère que ça va reprendre au mois de septembre'", indique son compagnon de lutte dans un live Facebook, également publié le 20 août. "De plus en plus de personnes espèrent que ça va reprendre, et j’en fais partie", confie "Fly Rider". Un avis partagé dans les groupes Facebook de Gilets jaunes. "Vous êtes en forme pour cette rentrée ?", demande l’un d’eux, quand un autre lance que ce sera bien la "rentrée pour tout le monde".