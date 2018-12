Gilets jaunes : trois personnes mises en examen après la décapitation d'une effigie de Macron

Un simulacre de décapitation qui avait ému jusqu'au plus haut sommet de l'Etat. Le Premier ministre Edouard Philippe avait dénoncé cet acte dans un tweet. "Il est hors de question de banaliser de tels gestes qui doivent faire l'objet d'une condamnation unanime et de sanctions pénales", avait-t-il écrit.





L'avocat des trois hommes, Me Pierre-Henri Bovis, a regretté ces prises de position donnant à l'affaire un "tournant politico-judiciaire". Il a estimé que ses clients étaient victimes d'une "lourde médiatisation", "contre leur gré", d'un "événement qui relevait d'un second degré", une "pièce de théâtre organisée par des 'gilets jaunes', pour des 'gilets jaunes'". "Si cela a choqué, ils en sont conscients et prêts à s'excuser", mais, a-t-il insisté auprès de l'AFP, "ils ont agi dans un cadre légal", et "ont usé de leur droit de manifester et d'organiser un événement déclaré en préfecture, sans haine ni violence."