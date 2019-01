Gilets jaunes : un homme gravement blessé à Bourges placé en coma artificiel

Pour ce que l'on sait : l'accès au centre-ville avait été interdit, mais au cours de la manifestation environ 600 Gilets jaunes ont quitté le cortège officiel et sont entrés dans le centre-ville. Des jets de projectiles contre les forces de l'ordre ont été repoussés par l'usage de grenades lacrymogènes, de tirs de LBD et de canon à eau. Cela s'est principalement déroulé sur la place où les Gilets jaunes avaient été autorisés à manifester, et où ils ont tenté de dresser des barricades. Selon un bilan donné par la préfecture les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont fait 11 blessés, dont deux CRS, ce samedi 12 janvier.





A Bordeaux, une affaire similaire s'est produite le même samedi : un homme, pompier volontaire, a été plongé dans le coma artificiel suite à ses blessures à la tête. L'IGPN a également été saisie sur cette affaire, suite à plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrant des policiers lui tirer dessus alors qu'il s'éloignait du cortège.