Gilets jaunes : un mort près d'Agen, neuvième décès depuis le début du mouvement

Un homme d'une soixantaine d'années a été renversé par un poids lourd ce jeudi 20 décembre près d'Agen (Lot-et-Garonne). Ce manifestant participait à un barrage filtrant, que le conducteur du camion aurait tenté de forcer. Le forcené a été interpellé et placé en garde à vue. Il s'agit du neuvième décès depuis le commencement des manifestations de "gilets jaunes".



