Gilets jaunes : un réveillon sur les ronds-points

Certains "gilets jaunes" ont prévu de réveillonner sur un rond-point. Cela fait plus d'un mois et demi qu'ils sont là toutes les nuits près de Valence. Passer la nuit de la Saint-Sylvestre ensemble leur semblait évident. Ces derniers rassemblements de l'année sont pour eux l'occasion de réaffirmer leur détermination. La présence des forces de l'ordre a été renforcée en ce dernier jour de l'année 2018, mais reste discrète.



