Gilets jaunes verbalisés pour un "pull RIC" : que s'est-il passé ?

Béatrice et Jérôme, artisans dans l'Orne, nous ont indiqué qu'ils feront appel à un avocat de Rouen et contester les PV. Ils contestent notamment le lieu mentionné sur le procès verbal, le 2 avenue Victor Hugo. D'après Béatrice, ils ont été interpellés plus bas sur l'avenue et non si proche de l'Arc de Triomphe. Un détail qui a son importance : la partie haute de l'artère était en effet concernée par l’interdiction de manifester, pas la partie basse.





Frédéric, qui fait lui aussi appel à un avocat, estime "que jusqu'à preuve du contraire, aucune loi nous interdit de nous balader avec un brassard ou sérum en poche et encore moins un pull avec un avis politique."





Contactée par nos soins, la préfecture de police de Paris n'a pour l'heure pas répondu à nos sollicitations.