Gilets jaunes : vers un durcissement ?

Depuis le début du mouvement des gilets jaunes le 17 novembre 2018, on a vu beaucoup de références. Sur la bannière de "La France en colère", page officielle de ces derniers, les internautes ont d'abord pris l'exemple de la Révolution française de 1789. On a également vu une comparaison à mai 1968. Et depuis quelques jours, le ton monte d'un cran sur les réseaux sociaux. Maxime Nicolle, alias "Fly Rider", a même déclaré que "les gens se préparaient à un soulèvement national avec des armes", dans un Facebook Live, diffusé le 2 janvier 2019.



Ce samedi 5 janvier 2019, Christopher Quarez dans sa chronique "Les clics", s'est intéressé aux références faites au mouvement des gilets jaunes. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 05/01/2019 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.