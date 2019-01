Gilets jaunes : un photojournaliste touché par un tir de flash-ball à la Rochelle

Un photographe travaillant pour le journal Sud Ouest affirme avoir été touché par un tir de flashball samedi 12 janvier en fin d'après-midi lors d'une manifestation de Gilets jaunes à La Rochelle. Xavier Leoty a confié à l'AFP qu'il avait la rotule fracturée et qu'il s'était vu prescrire le lendemain un arrêt de travail de 45 jours.





Xavier Léoty, "a couvert samedi la seule manifestation des gilets jaunes en Charente-Maritime", écrit le quotidien sur son site. Alors que des heurts entre manifestants et forces de l'ordres avaient lieu sur le vieux-port, le photojournaliste a été touché à la jambe par un tir de flashball. L'homme de 46 ans, dont "la silhouette longiligne du photographe est connue des forces de l’ordre locales", affirme Sud Ouest, ne portait pas de brassard "presse". Et pour cause. La semaine passée, lors d’affrontements précédents, "il avait été la cible de gilets jaunes en raison du port de ce brassard" explique le quotidien.