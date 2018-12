"Gilets jaunes" : voici les cinq thèmes retenus pour le grand débat local par Emmanuel Macron

Quels sujets abordera Emmanuel Macron lors de son grand débat local ? L'exécutif a retenu cinq thèmes pour répondre à la crise des "gilets jaunes", a annoncé l'Elysée mercredi. Ainsi, le gouvernement "engage sur tout le territoire un grand débat national sur la transition écologique, la fiscalité et les services publics, l'évolution du débat démocratique et l'immigration, permettant à chaque Français de faire part de son témoignage, d'exprimer ses attentes et ses propositions de solutions", est-il indiqué dans le communiqué de compte-rendu du Conseil des ministres.





Lors de son discours de réponse au mouvement des "gilets jaunes", Emmanuel Macron avait annoncé de façon inattendue son intention d'élargir ce débat à "la question de l'immigration". "Je veux aussi que nous mettions d'accord la nation avec elle-même sur ce qu'est son identité profonde", avait-il déclaré.