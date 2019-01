Grand Bourgtheroulde, cette commune de l'Eure qui va accueillir Emmanuel Macron

Le boucher justement, n’a pas une minute à lui. Installé il y a six ans avec sa femme, les affaires tournent. Ils ont trois employés et ne souffrent pas de la concurrence des hypermarchés. "On a une très bonne clientèle. On se démarque aussi des grandes surfaces. On fait du fait-maison. Il y a une bonne entente avec les commerçants (…) on essaye de relancer la dynamique des commerçants", explique la patronne.