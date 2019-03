Grand débat : ce que demandent les Français

Le grand débat s’achèvera le vendredi 15 mars 2019. Plus d'un million de contributions et près de 300 000 participants ont été comptabilisés sur sa plate-forme officielle. Sur le contenu des propositions, la fiscalité arrive en tête avec 34% des contributions. L’ISF et le RIC, principales revendications des gilets jaunes apparaissent peu.



