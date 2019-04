Grand débat : ce que souhaitent les Français

Dans les cahiers de doléances, les réunions publiques ou sur internet, plus d’un million et demi ont pris part au grand débat. Après analyse de trois-quarts des contributions, quatre thèmes supplémentaires ont émergé spontanément. En ligne, la transition écologique et la fiscalité ont suscité la plus grosse participation.



