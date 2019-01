Grand débat dans la Drôme : Emmanuel Macron a-t-il, oui ou non, promis "zéro SDF" en France ?

Il n'a jamais promis, comme Nicolas Sarkozy a pu le faire avant lui, "zéro SDF" en France sous son quinquennat. C'est ce qu'a affirmé Emmanuel Macron ce jeudi soir, interpellé par un habitant de Bourg-de-Péage (Drôme) lors d'un débat local auquel il s'était invité. Le chef de l'Etat a précisé qu'il aurait souhaité que cela soit une réalité, mais qu'il ne s'était pas engagé sur ce sujet.





Une affirmation qui mérite un éclaircissement. En juillet 2017, peu après son élection, Emmanuel Macron avait bien lancé cette phrase, que de nombreux Français ont pu retenir : "Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois". Il ajoutait que c'était "une question de dignité, une question d'humanité et d'efficacité".