Grand débat : haro sur les élus ?

La vie démocratique est l'un des sujets abordés par les Français lors du grand débat national. Parmi les propositions récurrentes, certaines concernent la haute fonction publique. 25% de ceux qui se sont exprimés sur la plateforme veulent plus d'exemplarité et la diminution des privilèges des élus et anciens élus. Quelles sont les autres revendications ?



