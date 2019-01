Grand débat : les Gilets jaunes présents à Grand Bourgtheroulde déçus de ne pas avoir rencontré Macron

Depuis le début du mouvement des "gilets jaunes", le nom d'Emmanuel Macron a été le plus souvent hué et rarement applaudi, à l’exemple des incidents qui se sont produits en décembre dernier au Puy-en-Velay. Mais rien de comparable aujourd'hui à Bourgtheroulde. Une centaine de manifestants ont attendu le président devant la mairie. Nos journalistes ont recueilli leurs réactions ainsi que celles des autres habitants sur place.



