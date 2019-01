Grand débat national : 200 débats organisés ce week-end en France. Comment y participer ? Notre mode d'emploi

Deux ministres ont été désignés pour organiser la logistique : la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique Emmanuelle Wargon et le ministre chargé des Collectivités territoriales Sébastien Lecornu. Tous deux au contact des Gilets jaunes (Emmanuelle Wargon avait dû donner son salaire à Maxime Nicolle sur LCI, tandis que Sébastien Lecornu s'était accroché avec une Gilet jaune au sujet des violences policières) chargés de piloter une mission interministérielle dédiée.





"Sébastien Lecornu et moi, nous sommes en charge à la fois de l'organisation opérationnelle et aussi de la mobilisation de tous, parce que l'un des enjeux, c'est que les Français participent à ce débat", a expliqué la secrétaire d'État sur Europe 1. "Concrètement, nous serons les interlocuteurs des maires qui souhaitent organiser des débats, mais qui ne savent pas forcément toujours comment faire et des associations qui souhaitent participer au débat. Ils réuniront "régulièrement les partenaires sociaux, acteurs associatifs, et les associations d'élus, pour évoquer le déroulement de ce Grand débat."





Un collège de cinq "garants" s'assurera en parallèle de l'impartialité et de la transparence de ce Grand débat. Ses membres seront dévoilés ce vendredi : deux doivent être désignés par le Gouvernement, un par le Président de l’Assemblée nationale, un par le président du Sénat et le dernier par le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE). "Ils "veilleront à la régularité de la méthode et à celle des travaux d'analyse et de synthèse des contributions recueillies. Ils formuleront toutes les recommandations qu'ils jugeront nécessaires pour satisfaire aux exigences de transparence et d'impartialité", a fait savoir lundi soir le cabinet du Premier ministre, Édouard Philippe.





Reste à savoir si ces modalités redonneront confiance aux Français. Selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour Le Figaro et France Info publié la semaine dernière, si 81% des Français ont entendu parler du débat, ils sont également 77% à penser qu'il ne sera pas mené "de façon indépendante du pouvoir" et 70% s'attendent à ce qu'il ne soit pas utile pour le pays.