Grand débat national : comment les participants pour les "conférences citoyennes" ont-ils été choisis ?

Sur la plateforme du Grand débat national, lancée pour répondre notamment aux questions soulevées par le mouvement des Gilets jaunes, on nous explique que chaque réunion réunira "70 à 100 citoyens". Et qu'ils seront "tirés au sort et représentatifs de la diversité sociologique de chaque région". Pour ce faire, et sous le conseil des "garants" du Grand débat national, le gouvernement a choisi d'opter pour l'appel téléphonique aléatoire.





Mais ne vous attendez pas à recevoir un appel directement de l'Élysée. Le gouvernement a confié cette mission à l’institut de sondage Harris Interactive. À partir du répertoire téléphonique, Harris Interactive a donc appelé les Français. Après le "allo" et les présentations, six questions étaient posées afin d'avoir un échantillon représentatif, selon l'Opinion : l'âge, le genre, la catégorie socio-professionnelle, le département et la taille de l'agglomération.





En tout, ce sont 75.000 coups de fil qui ont été passés, et ce jusqu'à la dernière minute, selon France 3. Avec toujours le même message : "Bonjour, votre numéro a été tiré au sort dans le cadre du grand débat national, pour participer à une conférence citoyenne régionale. Pour participer, envoyer oui ou Non." Un nombre colossal par rapport à l'objectif des 1400 participants aux débats. Et pourtant, ce ne sont pas les arguments pour convaincre qui manquaient. Toujours selon la même source, Harris Interractive pouvait proposer à ses interlocuteurs : le déplacement gratuit, une chambre d’hôtel, la conférence ayant lieu sur deux jours, et même un petit mot d’absence pour les employeurs peu arrangeants.