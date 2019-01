Doléances des Français : les maires ruraux remontent les problèmes de justice sociale et fiscale à l'Elysée

"Ce qui apparaît en tête, c'est l'injustice sociale, explique Michel Fournier, maire des Voivres dans les Vosges. Le niveau du Smic, des retraites..." Tous les deux élus du Finistère, Nadine Kersaudy et Alain Donnart font partie de la délégation qui doivent remettre la synthèse à l'Elysée et à l'Assemblée nationale. Pour eux, c'est un sentiment d'abandon qui se fait jour dans les cahiers de doléances. La bourgmestre de Cleden-Cap-Sizun reprend ainsi le témoignage d'un Français "contraint de faire 10 à 12 kilomètres pour s'approvisionner en carburant", symptôme de l'éloignement des différents services dans les zones rurales. "C'est un signe de la désertification" des campagnes, résume Alain Donnart.





Un cri du cœur résumé en quelques mots par Varik Berberian, maire de Gargilesse-Dampierre (Indre) et président de l'Association des maires ruraux de France : "Nous, les habitants ruraux, on est là aussi et vous, depuis tant d'années, vous nous négligez, toute majorités confondues." Reçus à l'Elysée par Emmanuel Macron pendant plus d'une heure lundi 14 janvier, les maires ruraux, les plus aimés des Français selon la dernière enquête du Cevipof, espèrent avoir été entendus par le président : "Le président a promis de tenir compte des cahiers de doléances", veut croire Alain Donnart.





