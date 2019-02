Le "Grand débat sur la Culture", c'est maintenant !

Tout ceci se fera à travers une plateforme participative ouverte sur granddebatculture.fr mais aussi lors de réunions publiques au cours desquelles, les Français sont appelés à faire part de leurs propositions sur la culture. Le débat sera axé sur trois thématiques : la culture pour tous, l'éducation artistique et culturelle et le patrimoine, mais les internautes "auront la possibilité de s'exprimer sur tous les autres sujets" comme le soutien à la création, la rémunération des artistes ou encore la culture participative.





"Les résultats de cette consultation seront remis au président de la République Emmanuel Macron et au ministre de la Culture Franck Riester au mois d'avril", a précisé le communiqué. Le rapport contiendra notamment les dix propositions les plus débattues et les 10 propositions les plus soutenues. Deux réunions seront organisées, les 5 et 10 mars prochain. L'une se tiendra à l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, le 5 mars 2019 de 18h30 à 22h, et l'autre se déroulera au CentQuatre-Paris, le 10 mars 2019 de 16h à 20h.