Grand format : des applis pour lutter contre le gaspillage alimentaire

Le gaspillage alimentaire, c'est en moyenne 160 euros par personne qui finissent chaque année dans la poubelle. Dans notre pays, dix millions de tonnes de nourriture par an sont jetées. Des applications mobiles proposent pourtant des paniers de denrées invendues à des prix imbattables. Ce marché est en plein boom.



