Grand format : ils inventent les produits stars de l'été

À l'approche des vacances d'été, des ingénieurs mettent au point des objets qui seront en vogue sur les plages pour les prochaines grandes vacances. Dans son centre de conception basé à Hendaye, Decathlon travaille sur des kayaks gonflables et des masques de plongée avec tuba intégré. À Saint-Jean-de-Luz, Quiksilver, quant à lui, a fabriqué des lunettes de soleil flottantes, mais aussi des maillots de bain à base de polyester recyclé.



