Grand format : le supermarché de demain

La France compte 17 000 supermarchés et supérettes. Vous l'avez sûrement constaté depuis plusieurs années, les enseignes de grande distribution tentent de se réinventer face à la redoutable concurrence d'internet. Pour vous faire une idée de ce que seront les magasins du futur, nos journalistes vous emmènent découvrir un prototype, un nouveau concept qui ouvrira ses portes à Paris le mercredi 3 octobre.



