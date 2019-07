Grand format : Pourquoi l'agriculture française vend moins ?

Alors que nous étions la deuxième puissance agricole mondiale dans les années 90, nous ne sommes plus qu'à la 6e place en ce moment. Pour cause, le produit agricole français ne cesse de perdre des parts de marché. Ces six dernières années, par exemple, 29% des fermes fruitières ont disparu. Nous importons également la moitié des légumes que nous consommons.



