Grand format : un commerce vraiment équitable ?

C'est un chiffre qui en dit long sur nos changements de comportements alimentaires. Dans l'Hexagone, sept personnes sur dix sont prêtes à payer plus cher pour un produit provenant du commerce équitable. Le label garantit un produit de qualité et une meilleure rémunération des producteurs. Mais est-ce vraiment le cas ? C'est notre enquête Grand format.



