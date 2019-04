Grand format : une électricité vraiment propre ?

L’une des sources d’électricité la moins onéreuse est fournie par les barrages. Elle représente plus de 10% de la production dans l’Hexagone, et EDF en exploite plus de 600 sur le territoire. À Serre-Ponçon, l’un des plus gros barrages du pays produit à lui seul de l’électricité pour presque 300 000 personnes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.