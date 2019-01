Quel fonctionnement pour le Grand débat national ?

Des réunions d'initiative locale doivent être organisés partout en France. "Nous comptons sur chacun de nos concitoyens pour prendre l’initiative et permettre la discussion la plus large et la plus représentative possible", assure le Premier ministre dans un communiqué. Tous les citoyens peuvent donc organiser ou participer à une réunion publique : "citoyens, élus et institutions, organisations à but lucratif ou non lucratif" précise-t-il.





A partir du 15 janvier 2019, la liste des débats organisés dans chaque région sera consultable en ligne sur le site du Grand débat national. Un numéro vert est également disponible pour la France métropolitaine pour toute information : 0 800 97 11 11. Pour l’Outre-Mer ou les Français résidant à l'étranger, il faudra contacter le 0033 1 82 71 03 39.





Et pour ceux qui ne pourront se rendre à l'une de ces réunions mises en place, ils pourront envoyer leurs contributions par courrier (Mission Grand Débat - 244, bd Saint-Germain, 75007 Paris) ou directement sur le site du Grand débat national.