Sous pression, Auchan tente la transformation

HYPER COMPLIQUÉ - Face à la concurrence du commerce en ligne et aux évolutions des habitudes de consommation, Auchan veut se transformer et surtout faire évoluer son offre et ses magasins.

Dans un secteur qui a longtemps ignoré la crise, l'annonce ne pouvait pas passer inaperçue : dans les mois à venir, Auchan devrait supprimer 1500 postes, un peu partout dans l'entreprise. Un coup dur dans une société aux pratiques sociales plutôt protectrices, et qui, n'étant pas cotée en Bourse, n'a jamais eu besoin à licencier pour gonfler artificiellement ses profits. Chez Auchan, on annonce ce plan de licenciements non comme une fin en soi, mais comme une étape supplémentaire dans ce que le géant de la distribution appelle son plan "Auchan 2022", un plan d'économies, mais pas seulement. En fait, si l'enseigne tente une transformation parfois brutale, ce n'est pas pour réagir face aux géants de l'e-commerce, pour suivre les nouvelles habitudes des consommateurs, pour contrer les ambitions des magasins spécialisés (dans le bio, dans le surgelé) ou pour endiguer la montée du hard-discount (on pense à LIDL, mais aussi à Action)... mais bien pour toutes ces raisons à la fois.

Des rayons en moins, des "corners" en plus

Parmi les emplois supprimés, des postes dans le SAV, moins sollicité, mais aussi dans la logistique, l'administration, et la gestion des lignes d'encaissement, même si Auchan promet que les hôtes et hôtesses de caisse ne seront pas touchés. Mais c'est ce dans quoi Auchan va investir désormais qui dessine la transformation tant de l'entreprise que de son métier.

"C'est un secteur qui est aujourd'hui obligé d'entamer une mutation", analyse Yves Puget, Directeur de la Rédaction de LSA, un magazine spécialisé dans la grande distribution. "Pendant 50 ans, leur métier était bien plus simple, bien plus local, concentré sur la zone de chalandise, mais aujourd’hui le consommateur veut acheter à la demande, au bureau, dans la rue, à l’arrêt de bus, c’est au distributeur d’être à la disposition du client et pas l'inverse. Surtout, si Auchan se bat contre le digital, il se bat aussi contre la lourdeur de son organisation."

Dans les années 90, on allait dans les hypermarchés car c'était là que l'on avait le plus large choix, aujourd'hui ils ne tiennent plus la comparaison face au commerce en ligne, où le choix est infini. - Yves Puget, Directeur de la rédaction de LSA, spécialiste de la Grande Distribution

Une organisation que l'enseigne voudrait moins monolithique, moins concentrée sur les seuls rayons de l'hypermarché, plus pragmatique aussi. Ainsi, on pourrait voir disparaître des rayons encore présents plus sous l'effet de la tradition que pour leur rentabilité réelle. "Prenez le gros électroménager", imagine Yves Puget, "le type même de chose que l'on achète en ligne, qui est lourd à gérer, et prend une place folle, il serait logique que certains magasins décident de s'en passer". Des décisions qui seraient prises magasin par magasin, selon la concurrence locale. "Mieux vaut miser sur les enseignes spécialisées qui existent déjà dans la galaxie Mulliez, par exemple pour l'électronique grand public ou le sport, mieux vaut ouvrir un corner Decathlon et un corner Boulanger que d'essayer de se battre seul contre Amazon, ce qui serait peine perdue." Pour le reste, on devrait voir Auchan investir massivement dans tout ce que le commerce en ligne fait le moins bien, les métiers de bouche par exemple.

Des "Drive piétons" pour être plus près du client

Surtout, c'est hors de ses hypermarchés existants qu'Auchan devrait investir, pour être plus présent en centre-ville, que ce soit au travers de plus petites surfaces, ou de l'ouverture de nouveaux services. Charge à l'enseigne d'innover, mais aussi de savoir déployer plus rapidement les innovations qui fonctionnent.

En vidéo Grande distribution : la fin d'un modèle ?

"C'est Auchan qui avait inventé le Drive au début des années 2000, mais c'est Leclerc qui en a fait une réussite", sourit Yves Puget, "et il se passe la même chose avec le Drive piéton", ces points de retrait, hors magasins, où l'on peut aller chercher les courses commandées en ligne, une des briques de ce qu'Auchan promet comme "une nouvelle proximité digitale", pilier de sa nouvelle stratégie. L'enseigne veut ouvrir 300 de ces Drive piétons dans toute la France, et devrait y embaucher 600 personnes.