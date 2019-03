Grandes marrées : des passionnés sur les côtes de Plouguerneau

À Plouguerneau dans le Finistère, la mer s'est retirée sur plusieurs centaines de mètres et les plages sont mises à nu. Avec un coefficient de 115, cette marrée est l'une des plus importantes de l'année. Bancs de sable et rochers inaccessibles, la plupart du temps, se dévoilent aux pêcheurs à pied. Ces derniers viennent surtout chercher un mollusque rare : l'ormeau. Des coquillages qui ne se dénichent que par grandes marrées.



